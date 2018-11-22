В Туле при пожаре в квартире погибли четыре ребенка
В Туле при пожаре в квартире в доме на улице Гарнизонный проезд погибли четыре ребенка, взрослая женщина пострадала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
На сайте управления МЧС по региону уточняется, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы в 22.17. Открытое горение было ликвидировано в 20.30. Отмечается, что квартира выгорела на всей площади.
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«При пожаре погибли четверо детей», — сказала представитель экстренной службы.
Она добавила, что взрослая женщина госпитализирована с ожогами.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве при пожаре погибли дети.