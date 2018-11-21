Женщина с ножом напала на человека рядом с главным аэропортом Камчатки

Жительница Петропавловска-Камчатского напала с кухонным ножом на своего мужа около здания гостиницы главного аэропорта региона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Уточняется, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (покушение на убийство).

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По версии следствия, возле гостиницы аэропорта в городе Елизово между подозреваемой и ее 46-летним супругом возник конфликт из-за того, что мужчина часто отсутствовал дома в связи со спецификой работы, а также не хотел отдавать жене банковскую карту, тем самым оставляя ее и двоих детей без средств к существованию.

«Заранее взятым из дома кухонным ножом, в тот момент, когда супруг выгружал свои вещи из автомобиля, женщина нанесла удар в область поясницы мужчины. После чего она села в машину и уехала домой», — отметили в ведомстве.

Мужчина был госпитализирован в Елизовскую районную больницу.