СК начал проверку по делу об избиении учеников скакалкой в Северодвинске

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Следственный комитет (СК) по Архангельской области начал проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьная преподавательница бьет своих учеников скакалкой в Северодвинске. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Следственного управления СК по региону Дарью Коскову и представителя УМВД по области.

По словам заместителя главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирины Сахаровой, к расследованию были привлечены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования, а также полиция.

Ранее сообщалось, что министр просвещения России Ольга Васильева взяла под контроль проверки после публикации видео, на котором якобы учитель школе №37 Комсомольска-на-Амуре избивает школьника, а также по аналогичному инциденту в городе Асино Томской области.