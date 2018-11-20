В Самаре ПФР предложил умершей женщине получить пособие на похороны

В Самаре Пенсионный фонд пригласил умершую женщину за пособием на погребение из-за сбоя в работе программного обеспечения клиентской службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

О случае стало известно, когда житель Самары выложил в фейсбуке копии письма из ПФР на имя его тещи, умершей 20 мая этого года. Женщине предлагалось получить социальное пособие на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственной смерти.

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Как отметили в самарском отделении ПФР, из-за сбоя перепутались списки умерших и их родственников.

Родственникам женщины принесли извинения, а ошибку устранили.

Ранее сообщалось, что американская семья нашла в гробу своего родственника незнакомца.