Названа причина аварии поезда в Каталонии
В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня, сообщает перевозчик Roadiles в своем твиттере.
Отмечается, что инцидент произошел рядом с муниципалитетом Вакариссес, который находится недалеко от Барселоны.
РИА «Новости», со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества Каталония, добавляет, что в результате инцидента ранения получили шесть человек, еще один погиб. Их состояние не уточняется.
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В общей сложности в поезде находились 150 человек. Из шести вагонов состава с рельсов сошли два.
Ранее поступали данные о «десятках» пострадавших в результате аварии.