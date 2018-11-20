Названа причина аварии поезда в Каталонии

В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня, сообщает перевозчик Roadiles в своем твиттере.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с муниципалитетом Вакариссес, который находится недалеко от Барселоны.

РИА «Новости», со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества Каталония, добавляет, что в результате инцидента ранения получили шесть человек, еще один погиб. Их состояние не уточняется.

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В общей сложности в поезде находились 150 человек. Из шести вагонов состава с рельсов сошли два.

Ранее поступали данные о «десятках» пострадавших в результате аварии.