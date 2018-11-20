В ДНР произошел пожар в психбольнице
В Донецке из-за пожара в психбольнице эвакуировали почти шестьдесят человек, сообщает РИА «Новости».
Возгорание произошло в Куйбышевском районе города в одном из корпусов клинической психиатрической больницы, в закрытом отделении для больных с острыми психозами.
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Персонал эвакуировал 56 пациентов в другой корпус больницы.
Пожар произошел в чердачном помещении больницы. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели шести человек.