СК назвал число убитых в 2018 году детей

За последние девять месяцев 2018 года в России в результате «преступных посягательств» погибли более 900 детей. Статистика приведена на сайте Следственного комитета (СК) России.

В сообщении ведомства говорится, что за девять месяцев нынешнего года от рук преступников погибли 917 детей. В СК отметили, что за этот период было открыто почти 15,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, потерпевшими по которым были признаны более 11,5 тыс. человек.

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В СК добавили, что больше всего преступлений совершали в отношении несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет — число потерпевших составило 5225. Среди детей в возрасте 11 до 14 лет потерпевших 3640, в возрасте 6-10 лет их 1647, до 5 лет — 789, а до года — 374.

«Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха», — подчеркнули составители сообщения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве матери и ребенка.