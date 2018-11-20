Архиерей УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что президент Украины Петр Порошенко является «своевременным гонителем церкви». Свое мнение он выразил в видеообращении, опубликованном в ютьюбе.

По словам митрополита, его вызвали представители Службы безопасности Украины (СБУ), когда под стенами епархии проходил пикет сторонников предоставления Украине автокефалии. Он отметил, что протестующие выкрикивали оскорбления в адрес церкви.

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«Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием (оня является предстоятелем Украинской православной церкви. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Лука.

Священнослужитель добавил, что они отказались идти на встречу с Порошенко, так как он является «современным гонителем церкви». Также он выразил мнение, что люди, ответственные за церковный раскол, «заражены страшным грехом».

Ранее сообщалось, что на Украине перенесли дату Объединительного собора.