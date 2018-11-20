Возросло количество погибших в результате стрельбы в Чикаго

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Число погибших в результате стрельбы у госпиталя в Чикаго возросло до четырех, включая стрелка. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на полицию.

Среди погибших — полицейский, который был ранен во время стрельбы. Он скончался в больнице.

По данным полиции, подозреваемый изначально открыл стрельбу на парковке у госпиталя и убил женщину. После этого он вошел в здание и продолжил стрелять там.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Чикаго погибли два человека и еще четыре пострадали.