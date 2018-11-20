Возросло количество погибших в результате стрельбы в Чикаго
Число погибших в результате стрельбы у госпиталя в Чикаго возросло до четырех, включая стрелка. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на полицию.
Среди погибших — полицейский, который был ранен во время стрельбы. Он скончался в больнице.
По данным полиции, подозреваемый изначально открыл стрельбу на парковке у госпиталя и убил женщину. После этого он вошел в здание и продолжил стрелять там.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Чикаго погибли два человека и еще четыре пострадали.