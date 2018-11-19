Браудер отреагировал на новые обвинения против него

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что новые обвинения, выдвинутые против него Россией, связаны с делом об отравлении Скрипалей.

Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Россия обвинила его в отравлении Сергея Магнитского, так как сама была обвинена в причастности к отравлению Скрипалей.

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Советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был больше других заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского.

Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.