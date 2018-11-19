Магнитского могли отравить «боевым ядом» с алюминием

Сергея Магнитского и других причастных к фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Михаил Александров.

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Он уточнил, что изначально «смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная», наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний.

«Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», — сказал он.

Магнитский скончался в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году.