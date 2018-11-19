В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали 500 человек

В Волгоградской областной больнице были эвакуированы 500 человек из-за пожара в одном из корпусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что в корпусе загорелись вещи в подвале.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее в торговом центре «Бум» во Владивостоке произошел крупный пожар из-за взрыва газового баллона.