В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали 500 человек
В Волгоградской областной больнице были эвакуированы 500 человек из-за пожара в одном из корпусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Уточняется, что в корпусе загорелись вещи в подвале.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее в торговом центре «Бум» во Владивостоке произошел крупный пожар из-за взрыва газового баллона.