В Мексике умер известный наркобарон Бельтран Лейва

В Мексике наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался из-за инфаркта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Лейва был доставлен из тюрьмы «Альтиплано» в госпиталь города Толука 18 ноября.

Как отмечается, врачам не удалось спасти наркобарона.

Эктор Бельтран Лейва был пойман в 2014 году. В 2016 году его должны были передать США, где «барона» обвиняют в наркоторговле, однако данное решение было отменено. Эктор возглавил картель «Бельтран Лейва» после смерти брата Артуро в конце 2009 года.