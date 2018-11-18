В США эвакуировали город из-за схода с рельсов вагонов с пропаном

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Власти города Байромвилл приняли решение об эвакуации местных жителей из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда, который перевозил пропан, передает WMAZ-TV.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 17 ноября, около 15.00 мск. Состав поезда, состоящий из двух локомотивов, 72 загруженных и 69 пустых вагонов, проезжал по мосту над шоссе, когда от 15 до 30 вагонов упали на дорогу, в некоторых из них находился пропан.

По словам руководителя пожарной службы, эвакуированы были почти все местные жители. Население города составляет около 500 человек. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.