Два человека пострадали на акции в поддержку трансгендеров в Киеве
В Киеве два человека пострадали в ходе акции в поддержку трансгендеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В ведомстве пояснили, что представители других организаций пытались устроить провокацию во время акции.
Сотрудники полиции разделили участников, чтобы избежать конфликта. Однако, в это время неизвестный мужчина воспользовался газовым баллончиком.
Ранее в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 56 противников «Марша равенства», организованного представителями ЛГБТ-сообщества.