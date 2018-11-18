Два человека пострадали на акции в поддержку трансгендеров в Киеве

В Киеве два человека пострадали в ходе акции в поддержку трансгендеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ведомстве пояснили, что представители других организаций пытались устроить провокацию во время акции.

Сотрудники полиции разделили участников, чтобы избежать конфликта. Однако, в это время неизвестный мужчина воспользовался газовым баллончиком.

Ранее в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 56 противников «Марша равенства», организованного представителями ЛГБТ-сообщества.