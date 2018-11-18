Синоптики рассказали, растает ли выпавший в Москве снег

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпавший в Москве снег не растает полностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, хороший снежный покров еще не образовался, «хорошие снегопады» пройдут в Москве в конце месяца.

«Учитывая, что погода на этой неделе в дневные часы будет около нуля, а ночью будут слабые заморозки. Где-то на 70% снег будет лежать, а местами будут проплешины», — отметил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что снег, выпавший к утру 18 ноября, пролежит еще несколько дней.