В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских воинах

В словенском населенном пункте Римске-Топлице, где в годы Первой мировой войны содержали российских военнопленных, состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в память о российских воинах, передает ТАСС.

Как отмечается, мероприятие было организовано при участии посольства России в Любляне и муниципальных властей Римске-Топлице.

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Глава российской дипмиссии в Словении выразил признательность «друзьям России» за работу по сохранению памяти о переплетениях судеб двух народов, особенно в годы Первой и Второй мировых войн.

Табличка была размещена на территории так называемой «Русской аллеи», которую еще в 1917 году ее начали строить 47 российских военнопленных.

Ранее сообщалось о планах открыть в Германии памятник советским военным, погибшим в фашистском плену и на принудительных работах.