МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.

«По информации синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 18 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедица, ночью местами отложение мокрого снега», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.