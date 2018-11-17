Следствие устанавливает личность устроившей взрыв в Грозном женщины

Следствие устанавливает личность женщины, устроившей взрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК по Чечне.

«В настоящее время следственная группа управления СК по Чечне приступила к следственно-оперативным действиям на месте подрыва женщины, проводится осмотр места происшествия, принимаются меры по установлению личности женщины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что полицейские заметили на девушке самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после чего девушка привела бомбу в действие.