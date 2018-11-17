В Киеве из-за гололеда пострадали почти 200 человек

С начала похолодания 14 ноября в Киеве из-за гололеда получили травмы 192 человека, передает «112 Украина».

«С начала регистрации, с 14 ноября, травмированных — 168 взрослых и 24 ребенка», — сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Наталья Вишневская.

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По ее словам, за последние сутки, 16 ноября, из-за гололеда травмировались 25 взрослых и четверо детей.

Отмечается, что в первый день непогоды, 14 ноября, в Киеве за день произошло около 500 ДТП.