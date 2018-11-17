Во Франции на массовом протесте против роста цен на топливо погиб человек
Во Франции начался массовый протест транспортных работников из-за роста цен на топливо, передает »Би-би-си».
Как отмечается, во время акции погиб один протестующий. Также сообщается, что несколько человек получили ранения.
По данным издания на улицы вышли около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих желтых жилетах.
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Подчеркивается, что они обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он забыл о «маленьких людях».
Сообщается, что власти не будут останавливать протесты, однако не допустят того, чтобы на автодорожной сети было парализовано движение.
Ранее во Франции предотвратили попытку покушения на президента Макрона.