Во Франции на массовом протесте против роста цен на топливо погиб человек

Во Франции начался массовый протест транспортных работников из-за роста цен на топливо, передает »Би-би-си».

Как отмечается, во время акции погиб один протестующий. Также сообщается, что несколько человек получили ранения.

По данным издания на улицы вышли около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих желтых жилетах.

Реклама

Подчеркивается, что они обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он забыл о «маленьких людях».

Сообщается, что власти не будут останавливать протесты, однако не допустят того, чтобы на автодорожной сети было парализовано движение.

Ранее во Франции предотвратили попытку покушения на президента Макрона.