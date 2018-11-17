В Москве загорелся НПЗ

На одном из нефтеперерабатывающих заводов в Капотне произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, на НПЗ зафиксировано два очага горения — на установке крекинга и печи дожига. Отмечается, что расстояние между очагами составляет 50 м.

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«Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку», — отметил представитель экстренных служб.

Пожару присвоен второй ранг.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в здании сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.