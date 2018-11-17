Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США
Россиянка Мария Бутина, которую США обвиняют в шпионаже, отозвала прошение о снятии с нее обвинений в американском суде, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
«Мария Бутина отправляет это уведомление, чтобы проинформировать суд, что отзывает свое прошение», — говорится в заявлении защиты Бутиной.
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Ранее сообщалось, что суд в США перенес слушания по делу Бутиной. Как отмечалось, из-за этого Бутина должна была отозвать свое прошение о снятии с нее обвинений.
16 ноября россиянка обратилась к американскому суду с просьбой снять с нее все или часть обвинений.