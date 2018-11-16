Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Берлине

Самолет авиакомпании British Airways экстренно приземлился в Берлине по технической причине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя объединения берлинских аэропортов FBB Даниэля Толксдорфа.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Лондон.

«A321 авиакомпании British Airways в 17.17 (19.17 мск) успешно приземлился в Берлине, это была промежуточная посадка, она произошла по техническим причинам», — говорится в сообщении.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании AirAstana с шестью членами экипажа на борту экстренно сел в Португалии из-за технических проблем.