В Москве на территории храма нашли снаряды времен войны

В Москве на территории строящегося храма в Хорошево-Мневниках обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По адресу: ул. Мневники, вл. 10 на территории строящегося храма в честь святого благоверного князя Александра Невского строители обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

К месту обнаружения снарядов вызвали саперов, ведется проверка.