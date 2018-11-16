Путин назвал малопродуктивной систему льготного обеспечения лекарствами

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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя система льготного обеспечения лекарствами не учитывает потребностей конкретного человека, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ.

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«Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека», — сказал Путин.

Путин отметил, что в разных регионах также отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан.

Ранее Владимир Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам.