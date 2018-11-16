Генпрокуратуру Украины обязали возбудить дело о поездке Порошенко на Мальдивы

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Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Печерский районный суд Киева обязал ведомство приступить к досудебному расследованию против лиц, которые помогли президенту страны Петру Порошенко и его семье выехать в январе в отпуск на Мальдивы, передает ТАСС.

«Вчера Печерский суд города Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками управления государственной охраны (УГО), Службы безопасности, миграционной и фискальной служб служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезда за границу, а также по факту содействия указанным лицам и сотрудникам УГО, их сопровождавшим, в незаконном пересечении государственной границы Украины», — сообщил Кузьмин.

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Он также отметил, что суд принял это решение в начале мая, но официально оно было оглашено только через полгода «и то после неоднократных напоминаний».

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН.