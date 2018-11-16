В России вслед за Лондоном слово года связали с политическим скандалом

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По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. А.Пушкина Михаила Осадчего, словом 2018 года в России стало слово «шпиль», передает агентство городских новостей «Москва».

«Слово «шпиль» до 2018 г. было одним из относительно редко используемых, в 2018 г. оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери», — заявил Осадчий.

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По его словам, основными факторами, которые влияют на выбор слова является ощутимый и объяснимый рост частоты использования слова, а также наличие символического смысла для общества.

«На втором месте слово «пенсионный», тут причины ясны - изменения в пенсионном законодательстве стали одним из главных событий в России», — сказал Осадчий.

По его словам, главным фактором для выбора того или иного слова является его употребление в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь связал слово года со Скрипалями и домогательствами.