В Кремле отреагировали на ситуацию с «красивой жизнью» Цеповяза

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопиющей и отвратительной ситуацию с «красивой жизнью» в колонии Вячеслава Цеповяза, передаети РИА «Новости».

«Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — сказал Песков.

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В СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что осужденного за убийства члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза без оснований перевели на облегченные условия пребывания в колонии.