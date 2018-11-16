Пожар произошел в здании общежития Сельхозакадемии им. Тимирязева в Москве

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В Москве произошел пожар в здании студенческого общежития Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, сообщили в ГУ МЧС по столице, передает ТАСС.

«Поступило сообщение о загорании по адресу: Лиственничная аллея, д. 16а, корп. 3. Прибывшие пожарные подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и тушению возгорания на 17-м этаже 25-этажного здания», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. По данным источника в экстренных службах, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, были эвакуированы 20 человек. В настоящий момент, отметил он, возгорание полностью ликвидировано.