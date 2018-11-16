NY Post: из-за суровой снежной метели в Нью-Йорке случился транспортный коллапс

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Из-за суровой снежной метели переполненный пассажирами автобусный терминал Портового управления Нью-Йорка заблокировал вход, сообщает New York Post со ссылкой на местных чиновников.

Представители ведомства закрыли двери на вход около 17:15 по местному времени, из-за большого количества пассажиров, ожидающих транспорт. Отмечается, что вход на станцию по-прежнему перекрыт. NY Post пишет, что на станции творится «хаос». Чиновники в свою очередь уведомляют пассажиров о том, что из-за погодных условий движение транспорта происходит с задержками, а также посоветовали сесть на поезд до Нью-Джерси. Издание со ссылкой на работников станции также сообщает, что ранее столкнулись два автобуса.

Издание сообщает, что в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке было отменено 82 рейса, еще 171 задержан. В аэропорту Ла-Гуардия 125 вылетов были отменены, еще 192 рейса задержаны. В международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси 155 вылетов отменено, задержано 198 рейсов.