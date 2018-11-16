Во время приготовления наркотиков в московской квартире обвалилась стена

В одной из квартир дома на Нагорной улице в Москве произошел взрыв, в результате которого обвалилась одна из стен квартиры, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Взрыв в квартире на Нагорной улицей произошел из-за приготовления хозяином квартиры наркотической смеси. Ранее мужчина уже был судим за распространение наркотиков. В настоящее время полицейские проводят соответствующую проверку, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате произошедшего пострадали три человека — хозяин и мать квартиры были госпитализированы, пострадавшей соседке оказали помощь на месте.