В Красноярске экстренно сел самолет из-за недомогания пассажира

Самолет, который выполнял полет по маршруту Москва — Владивосток, совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя международного аэровокзала Владивостока.

В красноярском аэропорту добавили, что пассажира госпитализировали, у него подозревают инсульт. О его состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Португалии из-за сбоя системы управления.