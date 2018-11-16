Роспотребнадзор предупредил о вспышках сальмонеллеза в США

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала на своем сайте предупреждение о вспышках сальмонеллеза на территории США.

В ведомстве сообщили, что Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) зафиксировал вспышки заболевания острой кишечной инфекцией в 29 штатах. Отмечается, что причиной заболевания является возбудитель, который устойчив к широкому кругу препаратов. По данным центра, он содержался в полуфабрикатах из мяса кур.

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В ведомстве попросили обратить внимание на эту информацию при планировании поездок в США.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке гепатита А в США.