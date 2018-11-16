Бутина обратилась к американскому суду

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Арестованная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина подала суду ходатайство через своего адвоката, в котором требует снять с нее все или часть обвинений. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходатайстве говорится, что обвинение против нее построено на «непрочной основе с точки зрения конституции». Адвокаты россиянки также считают, что некоторые обвинения в ее отношении «недостаточно различаются».

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«Если фантазии [Бутиной] насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство с другими, например, с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения… делает ее иностранным агентом, тогда получается, что множество людей, сами того не зная, нарушают закон», — пришли к выводу юристы Бутиной.

Ранее посольство России поздравило Бутину с днем рождения в тюрьме США.