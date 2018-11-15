В Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова
В Турции завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.
По данным агентства, обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары.
Как отмечается, в случае утверждения акта дело будет направлено в суд.
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Ранее сообщалось, что в Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве Карлова.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.