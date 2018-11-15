В Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/364/11500364/RIAN_3260771.HR.ru-pic905-895x505-40939.jpg">

В Турции завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

По данным агентства, обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары.

Как отмечается, в случае утверждения акта дело будет направлено в суд.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве Карлова.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.