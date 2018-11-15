В Индии обезьяна убила младенца

На севере Индии в городе Агра обезьяна убила младенца возрастом 12 дней, сообщает «Би-Би-Си».

Мать кормила ребенка грудью дома, когда обезьяна ворвалась и выхватила малыша из рук. Покусанного в голову мальчика животное оставило на соседской крыше, когда за ним начали гнаться местные жители. Ребенок скончался от травм в больнице.

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Это не первый случай нападения обезьяны на человека в районе Агры, которая является популярным туристическим местом, где находится Тадж-Махал. Два месяца назад обезьяна также напала на младенца, но ребенок выжил. У Тадж-Махала в мае ранения от обезьян получили два туриста.

Один из местных активистов Шраван Кумар Сингх заявил, что агрессия обезьян вызвана отрешенностью животных, которых крайне много в этом районе, от дикой природы из-за расширения городских застроек. Местные организации требуют стерилизации всех обезьян и исключения их из закона о защите животных.

Ранее сообщалось, что в Индии группа обезьян насмерть закидала мужчину кирпичами.