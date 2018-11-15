Кадыров сделал особенный подарок ребенку за четыре тысячи отжиманий

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил 5-летнему Рахиму Куриеву белый Mercedes за то, что тот смог отжаться более четырех тысяч раз, передает РИА «Новости».

По словам главы министерства Чечни по физической культуре и спорту Мусы Ханарикова, мальчик без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут. Он подчеркнул, что у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», которые не дали зафиксировать рекорд официально.

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«Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда им Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом «Мерседесе», — сказал Кадыров Куриеву.

Сам мальчик, в свою очередь, заверил Кадыров, что может отжаться более пяти тысяч раз и продемонстрировал свои способности на капоте машины.

Ранее сообщалось, что инстаграм Кадырова после поста о пистолете снова оказался недоступен.