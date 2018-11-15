Жительница Томска перевела ИГ миллион рублей

Жительница Томска перевела членам террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) около 1 млн. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного Комитета Светлану Петренко.

Отмечается, что женщина работала оператором в одной из компаний. В период с июня 2016 года по июнь 2017 года она удаленно переводила деньги боевикам.

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Подозреваемая была задержана. Она призналась, что оформила банковскую карту, передала ее проживающей в Германии женщине. С карты с ведома томички производились денежные переводы для террористов.

Ранее сообщалось,что жителя Забайкалья приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за финансирование терроризма.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.