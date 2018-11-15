Госдума планирует частично декриминализовать статью об экстремизме

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Руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о том, что депутаты Госдумы планируют принять закон о частичной декриминализации 282 статьи УК России об экстремизме, передает РИА «Новости».

«У нас с учетом того, что наряду с Уголовным кодексом идет Кодекс об административных правонарушениях, нам потребуется 30 дней, по закону, для рассмотрения. Соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть его во втором, третьем чтениях, с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью», — сказал Крашенинников.

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В соответствии с текстом пакета проектов, внесенных в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, нельзя будет возбуждать уголовное дело против впервые преступивших закон лиц, чье деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Совфед одобрит президентские поправки к статье об экстремизме.