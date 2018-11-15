Трое приморцев применили арбалет для переброски спирта и наркотиков в СИЗО

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Троих жителей Приморского края задержали за попытку переброски наркотиков, телефонов и спиртосодержащей жидкости в СИЗО №3 с помощью арбалета. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по региону.

По данным ФСИН, приморцы намеревались перебросить с помощью арбалета 16 сотовых телефонов, 10 бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 л, 3 кг дрожжей, 8 нагревательных спиралей, 2000 руб., а также 6 упаковок темно-бурового цвета со «специфическим запахом».

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«Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются наркотическими», — говорится на сайте ФСИН.

Отмечается, что задержание провели сотрудники следственного изолятора.

Ранее во ФСИН рассказали о нехватке колоний для экс-правоохранителей.