Хабаровская полиция заинтересовалась видео с учительницей, избивающей ученика
Хабаровские правоохранительные органы ведут проверку по факту публикации видео, на котором женщина применяет физическую силу к ученику. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
По данным полиции, данное видео было обнаружено в ходе «мониторинга» социальных сетей.
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РИА «Новости» уточняет, что ранее некоторые СМИ опубликовали видеоролик. В публикациях утверждалось, что действие происходит в школе №37 в Комсомольске-на-Амуре. Отмечалось, что учительница бьет ученика за то, что он мешал вести урок.
Ранее сообщалось, что волгоградский школьник пришел в класс с топором и канистрой бензина.