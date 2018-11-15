Полиция ФРГ отчиталась о ситуации у российского посольства в Берлине
Немецкая полиция не обнаружила подозрительных предметов у российского посольства в Берлине, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что полицейские осмотрели припаркованный у посольства автомобиль, в котором якобы находился неназванный подозрительный предмет, однако ничего не нашли.
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«Никаких объектов, представляющих опасность для посольства, найдено не было», — сообщили в посольстве.
Ранее представители посольства сообщали, что на территорию российской дипмиссии пытался проникнуть душевнобольной поляк. Также ранее поступали сведения, что полицейские нашли подозрительный предмет у посольства и оцепили прилегающую территорию.