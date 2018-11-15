Душевнобольной поляк попытался проникнуть в посольство России в Берлине
В российском посольстве в Берлине сообщили, что на территорию дипмиссии попытался проникнуть психически нездоровый гражданин Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».
В посольстве подчеркнули, что данная информация является «предварительной».
Также отмечается, что гражданин Польши задержан.
Ранее сообщалось, что полиция оцепила территорию у посольства России в Берлине. Тогда поступали данные у подозрительном предмете, найденном в автомобиле.