Продавщица из Ставропольского края прогнала грабителя шваброй

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Продавщица из города Минеральные воды смогла прогнать грабителя при помощи швабры. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в маске врывается в магазин, а затем направляет на продавщицу предмет, похожий на пистолет. После этого он направляет оружие на женщину с требованием отдать деньги из кассы, но та начинает угрожать ему шваброй, после чего нападавший убегает.

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По данным полиции, в попытке грабежа участвовали двое человек. Как отмечается, подозреваемый и его сообщник задержаны. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столетняя старушка из Берлина прогнала палкой дерзких воров.