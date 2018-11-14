Во Франции закрыли дело об исчезновении экс-главы Интерпола

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Во Франции прекратили расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, передает американское агентство Associated Press со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По имеющимся данным, следствие не обнаружило признаков того, что преступление против Хунвэя было совершено не территории Франции. Данные о том, что жене экс-главы Интерпола поступали угрозы на китайском языке, также не были подтверждены.

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Источник отказался раскрыть подробности расследования по делу об исчезновении Хунвэя.

Ранее сообщалось, жена пропавшего экс-главы Интерпола наняла адвокатов для его поиска в Китае.