Во Франции закрыли дело об исчезновении экс-главы Интерпола
Во Франции прекратили расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, передает американское агентство Associated Press со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По имеющимся данным, следствие не обнаружило признаков того, что преступление против Хунвэя было совершено не территории Франции. Данные о том, что жене экс-главы Интерпола поступали угрозы на китайском языке, также не были подтверждены.
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Источник отказался раскрыть подробности расследования по делу об исчезновении Хунвэя.
Ранее сообщалось, жена пропавшего экс-главы Интерпола наняла адвокатов для его поиска в Китае.