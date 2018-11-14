Холодильник выбросили с 8 этажа на припаркованные автомобили в Челябинске
Представители УМВД России по Челябинску сообщили о начале проверки по факту повреждения автомобиля у жилого дома, с восьмого этажа которого жильцы сбросили вниз холодильник и балконную раму на припаркованные автомобили, передает РИА «Новости».
«В полиции Челябинска данное сообщение было зарегистрировано. На место происшествия в среду выезжал участковый уполномоченный сотрудник полиции, в настоящее время проводится проверка», — рассказали в УМВД по городу.
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, ожидается, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.