Питавшийся на прожиточный минимум депутат опроверг завершение «диеты»

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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко опроверг сообщения о завершении эксперимента, в рамках которого он решил питаться только на прожиточный минимум, передает Free-News Volga.

«Сегодня с самого утра звонят журналисты с единственным вопросом: «Ну что, итоги подведены? Значит, все, диета закончилась. Месяц так и не прошел. Получается, не дотянул». - Это абсолютно не правда. Итоги предварительные», — сказал Бондаренко.

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Он также сказал, что назвал бы свой эксперимент не «диета», а «вынужденные ограничения».

Ранее сообщалось, что Бондаренко поделился результатами своего эксперимента.