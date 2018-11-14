Питавшийся на прожиточный минимум депутат опроверг завершение «диеты»
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко опроверг сообщения о завершении эксперимента, в рамках которого он решил питаться только на прожиточный минимум, передает Free-News Volga.
«Сегодня с самого утра звонят журналисты с единственным вопросом: «Ну что, итоги подведены? Значит, все, диета закончилась. Месяц так и не прошел. Получается, не дотянул». - Это абсолютно не правда. Итоги предварительные», — сказал Бондаренко.
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Он также сказал, что назвал бы свой эксперимент не «диета», а «вынужденные ограничения».
Ранее сообщалось, что Бондаренко поделился результатами своего эксперимента.