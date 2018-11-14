Во ФСИН рассказали о нехватке колоний для экс-правоохранителей

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Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что количество колоний для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов в России растет, но их все равно не хватает,передает РИА «Новости».

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним… Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.

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Он объяснил такую тенденцию усилившейся борьбой с коррупцией.

При этом он уточнил, что сокращается количество колоний для осужденных, которые не связаны с правоохранительными органами.

Ранее ФСИН раскрыла стоимость питания заключенных.