Во ФСИН рассказали о нехватке колоний для экс-правоохранителей
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что количество колоний для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов в России растет, но их все равно не хватает,передает РИА «Новости».
«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним… Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.
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Он объяснил такую тенденцию усилившейся борьбой с коррупцией.
При этом он уточнил, что сокращается количество колоний для осужденных, которые не связаны с правоохранительными органами.
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