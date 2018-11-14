СК назвал три версии крушения российского сухогруза на Камчатке

Следователи назвали три основные версии крушения сухогруза «Анатолий Крашенинников» на Камчатке, сообщает РИА «Новости».

Среди причин названы нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность судна и плохая погода.

Сухогруз полностью затонул в Охотском море недалеко от мыса Лопатка. Десять человек, находившихся на борту, были спасены, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали.

Ранее причиной затопления судна посчитали смещение груза во время шторма.